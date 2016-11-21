ПА НАТО призвала сохранять единство в противодействии российской агрессии

"ПА НАТО призвала правительства и парламенты государств-членов сохранять единство в противодействии использованию силы с целью изменения границ, где бы это ни было, и оставаться солидарными со своими партнерами - Украиной, Грузией, Республикой Молдовой, которые сталкиваются с агрессией России, что несет в себе угрозы территориальной целостности", - сообщила И.Фриз.

Также она отметила, что в резолюции, принятой в ПА НАТО, осудили оккупацию Крыма и усиление на полуострове российского военного компонента, а также военную, экономическую и информационную агрессию России против Украины.

В документе выражена обеспокоенность неспособностью выполнения минских договоренностей, о чем свидетельствуют почти ежедневные нарушения прекращения огня на востоке Украины.