ПА НАТО призвала сохранять единство в противодействии российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На заседании Парламентской Ассамблеи НАТО призвали правительства и парламенты государств-членов сохранять единство в противодействии российской агрессии. Об этом на странице в Facebook написала глава украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз, передает УНН.
"ПА НАТО призвала правительства и парламенты государств-членов сохранять единство в противодействии использованию силы с целью изменения границ, где бы это ни было, и оставаться солидарными со своими партнерами - Украиной, Грузией, Республикой Молдовой, которые сталкиваются с агрессией России, что несет в себе угрозы территориальной целостности", - сообщила И.Фриз.
Также она отметила, что в резолюции, принятой в ПА НАТО, осудили оккупацию Крыма и усиление на полуострове российского военного компонента, а также военную, экономическую и информационную агрессию России против Украины.
В документе выражена обеспокоенность неспособностью выполнения минских договоренностей, о чем свидетельствуют почти ежедневные нарушения прекращения огня на востоке Украины.