ПА НАТО закликала зберігати єдність в протидії російській агресії

"ПА НАТО закликала уряди та парламенти держав-членів зберігати єдність в протидії використанню сили з метою зміни кордонів, де б це не було, і залишатись солідарними зі своїми партнерами - Україна, Грузія, Республіка Молдова, які стикаються з агресією Росії, що несе в собі загрози територіальній цілісності", – повідомила І.Фріз.

Також вона зауважила, що у резолюції, прийнятій у ПА НАТО, засуджено окупацію Криму та посилення на півострові російського військового компоненту, а також військову, економічну та інформаційну агресію Росії проти України.

У документі висловлено стурбованість неспроможністю виконання мінських домовленостей, про що свідчать майже щоденні порушення припинення вогню на сході України.