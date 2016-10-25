Пять человек в гидрокостюмах задержали пограничники в Закарпатской области

Мужчин в гидрокостюмах задержали на береговой отмели реки Тиса, о чем было сообщено взаимодействующим подразделениям и смежной стороне. Устанавливается причастность этих лиц к перемещению табачных изделий по ту сторону границы. Проводится проверка.

Как отметили в Мукачевском пограничном отряде, в поисках наживы организаторы контрабанды пренебрегают как здоровьем, так и жизнью людей. Так, в начале этого года пограничники дважды обнаруживали на берегу Тисы тела мужчин в гидрокостюмах. Было установлено, что погибшие проживали в Раховском районе и вероятно занимались переправкой сигарет через р. Тиса в Румынию.