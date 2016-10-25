П′ятьох осіб у гідрокостюмах затримали прикордонники на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні прикордонники відділу “Ділове” під час патрулювання виявили п′ятьох жителів Закарпатської області у гідрокостюмах за 25 метрів від кордону з Румунією. Про це проінформували у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, повідомляє УНН.
Чоловіків у гідрокостюмах затримали на береговій відмілині річки Тиса, про що було повідомлено взаємодіючі підрозділи та суміжну сторону. Наразі встановлюється причетність цих осіб до переміщення тютюнових виробів по той бік кордону. Триває перевірка.
Як зазначили у Мукачівському прикордонному загоні, у пошуках наживи організатори контрабанди нехтують як здоров’ям, так і життям людей. Так, на початку цього року прикордонники двічі виявляли на березі Тиси тіла чоловіків у гідрокостюмах. Було встановлено, що загиблі мешкали у Рахівському районі та ймовірно займалися переправленням сигарет через р. Тиса до Румунії.