П.Розенко: увеличение вдвое "минималки" позволит сократить дефицит ПФУ на 5-7 млрд грн

"Мы считали, (уменьшится дефицит Пенсионного фонда в 2017 году - ред.) как минимум на 5-7 млрд грн", - сказал вице-премьер.

П.Розенко отметил, что правительство в следующем году, возможно, оставит на нынешнем уровне дотацию для Пенсионного фонда, но может быть расширена пенсионная программа с осовремениванием пенсий.

"Может и останется тот же ресурс (дотация для ПФ - ред.), который мы выделяем, но сможем мы расширить различные пенсионные программы", - уточнил он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сказал, что увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн является существенным шагом к легализации оплаты труда. Также он отметил, что увеличение минимальной зарплаты вдвое не разбалансирует бюджет не приведет к росту инфляции в 2017 году.