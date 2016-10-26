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П.Розенко: збільшення удвічі "мінімалки" дозволить скоротити дефіцит ПФУ на 5-7 млрд грн

П.Розенко: збільшення удвічі "мінімалки" дозволить скоротити дефіцит ПФУ на 5-7 млрд грн

Київ • УНН

 • 16976 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Збільшення мінімальної заробітної плати з січня 2017 року дозволить скоротити дефіцит Пенсійного фонду України мінімум на 5-7 млрд грн. Про це сказав у коментарі УНН віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

“Ми рахували, (зменшиться дефіцит Пенсійного фонду у 2017 році — ред.) як мінімум 5-7 млрд грн”, — сказав віце-прем’єр.

П.Розенко зазначив, що уряд наступного року, можливо, залишить на нинішньому рівні дотацію для Пенсійного фонду, але може бути розширена пенсійна програма з осучаснення пенсій.

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“Може і залишиться той самий ресурс (дотація для ПФ — ред.), який ми виділяємо, але можемо ми розширити різні пенсійні програми”, — уточнив він.

Нагадамо, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сказав, що збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн є суттєвим кроком до легалізації оплати праці. Також він наголосив, що збільшення мінімальної зарплати удвічі не розбалансує бюджет і не спричинить зростання інфляції у 2017 році.

Українські Національні Новини

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