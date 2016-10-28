П.Розенко задекларировал почти 75 тыс. грн. зарплаты, квартиру и авто

Согласно декларации, П.Розенко в прошлом году получил 74 тыс. 474 грн. заработной платы, работая в Министерстве социальной политики Украины и 84 тыс. 567 грн. заработной платы жены.

Также он задекларировал подарок в неденежной форме стоимостью 450 тыс. грн., который получила жена.

В прошлом году П.Розенко получил наличные средства на следующие суммы: 550 тыс. грн., 15 тыс. долл., 10 тыс. евро. Жена получила 120 тыс. грн. и 5 тыс. долл.

Согласно декларации вице-премьер-министр имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 81,4 кв.м.

В собственности П.Розенко есть легковой автомобиль Toyota Highlander 2011 выпуска и стоимостью 389 тыс 100 грн. (на время приобретения в собственность).

Напомним, А.Сытник задекларировал почти 904 тыс. грн зарплаты в НАБУ.