П.Розенко задекларував майже 75 тис. грн. зарплати, квартиру і авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко у своїй електронній декларації вказав, що має у власності квартиру і машину, передає УНН.
Згідно з декларацією, П.Розенко минулого року отримав 74 тис 474 грн. заробітної плати, працюючи в Міністерстві соціальної політики України та 84 тис 567 грн. заробітної плати дружини.
Також він задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 450 тис. грн., який отримала дружина.
У минулому році П.Розенко отримав готівкові кошти на такі суми: 550 тис. грн., 15 тис. дол., 10 тис. євро. Дружина отримала 120 тис. грн. і 5 тис. дол.
Згідно декларації віце-прем’єр-міністр має у власності квартиру у Києві площею 81,4 кв.м.
У власності П.Розенка є легковий автомобіль Toyota Highlander 2011 року випуску і вартістю 389 тис 100 грн. (на час набуття у власність).
Нагадаємо, А.Ситник задекларував майже 904 тис. грн зарплати у НАБУ.