П.Розенко: за 2016 год рост соцстандартов состоится на 16%

"В Украине происходит повышение социальных стандартов и с 1 декабря практически все социальные стандарты - минимальные пенсии, зарплаты, прожиточный минимум - вырастут на 10,5% и более 80 видов социальной помощи с сегодняшнего дня будет проиндексировано на соответствующий процент. В 2016 году за два этапы с 1 мая и 1 декабря повышении социальных стандартов состоится в целом на 16% ", - сказал он.