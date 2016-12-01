П.Розенко: за 2016 рік зростання соцстандартів відбудеться на 16%

"В Україні відбувається підвищення соціальних стандартів і з 1 грудня фактично всі соціальні стандарти - мінімальних пенсії, зарплати, прожиткового мінімуму - зростає на 10,5% і понад 80 видів соціальної допомоги з сьогоднішнього дня буде проіндексовано на відповідний відсоток. У 2016 році за два етапи з 1 травня та 1 грудня підвищення соціальних стандартів відбудеться в цілому на 16%", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 грудня цього року в Україні зростають на близько 10% прожитковий мінімум, мінімальна зарплата і мінімальна пенсія.