П.Розенко: за 2016 рік зростання соцстандартів відбудеться на 16%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За два етапи підвищення соціальних стандартів в Україні відбудеться на 16%. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко під час засідання Ради у справах осіб з інвалідністю, передає кореспондент УНН.
"В Україні відбувається підвищення соціальних стандартів і з 1 грудня фактично всі соціальні стандарти - мінімальних пенсії, зарплати, прожиткового мінімуму - зростає на 10,5% і понад 80 видів соціальної допомоги з сьогоднішнього дня буде проіндексовано на відповідний відсоток. У 2016 році за два етапи з 1 травня та 1 грудня підвищення соціальних стандартів відбудеться в цілому на 16%", - сказав він.
Нагадаємо, з 1 грудня цього року в Україні зростають на близько 10% прожитковий мінімум, мінімальна зарплата і мінімальна пенсія.