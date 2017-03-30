П.Порошенко встретился с премьером Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Президент Украины проводит переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном", - сообщил он.
Напомним, 29-30 марта Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Мальта.
Программой визита было запланировано выступление Главы государства на Конгрессе Европейской народной партии на тему "Будущее Европы", а также участие в расширенном саммите ЕНП.
Ожидались встречи Президента Украины с руководством институтов ЕС, в частности с президентом Евросовета Дональдом Туском, президентом Европарламента Антонио Таяни и лидерами ряда государств-членов Евросоюза.