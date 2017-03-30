П.Порошенко зустрівся з прем'єром Угорщини

"Президент України проводить переговори з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном", - повідомив він.

Нагадаємо, 29-30 березня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Республіці Мальта.

Програмою візиту було заплановано виступ Глави держави на Конгресі Європейської народної партії на тему "Майбутнє Європи", а також участь у розширеному саміті ЄНП.

Очікувалися зустрічі Президента України з керівництвом інституцій ЄС, зокрема з президентом Євроради Дональдом Туском, президентом Європарламенту Антоніо Таяні та лідерами низки держав-членів Євросоюзу.