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П.Порошенко встретился с учредителями Украинской Хельсинской группы

П.Порошенко встретился с учредителями Украинской Хельсинской группы

Киев • УНН

 • 9272 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с известными украинскими правозащитниками - учредителями и членами Украинской Общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений (Украинская Хельсинская группа) по случаю 40-летия создания этой правозащитной организации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Как украинский Президент я очень уважаю то огромную дело, которое вы сделали для того, чтобы вообще создать Украину и восстановить нашу независимость", - сказал Президент во время встречи.

Глава государства отметил, что дело правозащитников в вопросах отстаивания украинской государственности сегодня не теряет актуальности: "Сейчас Украина проходит одно из самых тяжелых испытаний в своей истории", - сказал он.

Президент убежден в победе Украины: "Я твердо верю в Украину, украинский народ, горжусь теми Вооруженными Силами, которые мы создали. Я твердо верю в победу нашей украинской дипломатии и верю в мудрость украинского народа, который сегодня не дает возможности России изнутри дестабилизировать ситуацию. Украина - что-то очень важное в сердце и вы доказали это собственными действиями", - подчеркнул он.

Участники встречи обратились к Президенту с предложениями по совершенствованию системы национального воспитания молодежи, достойного памяти украинских правозащитников-диссидентов, реабилитации тех борцов за свободу Украины, которые по стечению исторических обстоятельств не получили такого признания, продолжение процесса дальнейшей декоммунизации и дерусификации украинского информационного пространства, усиление роли гражданского общества и реформирования политической системы.

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