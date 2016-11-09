П.Порошенко зустрівся із засновниками Української Гельсінської групи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з відомими українськими правозахисниками – засновниками та членами Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод (Українська Гельсінська група) з нагоди 40-річчя створення цієї правозахисної організації, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Як український Президент я дуже шаную ту величезну справу, яку ви зробили для того, щоб взагалі створити Україну і відновити нашу незалежність”, — сказав Президент під час зустрічі.
Глава держави відзначив, що справа правозахисників у питаннях відстоювання української державності сьогодні не втрачає актуальності: “Зараз Україна проходить одне з найважчих випробувань у своїй історії”, — сказав він.
Президент висловив переконання в перемозі України: “Я твердо вірю в Україну, український народ, пишаюся тими Збройними Силами, які ми створили. Я твердо вірю в перемогу нашої української дипломатії і вірю в мудрість українського народу, який сьогодні не дає можливості Росії зсередини дестабілізувати ситуацію. Україна — щось дуже важливе в серці і ви довели це власними діями”, - наголосив він.
Учасники зустрічі звернулися до Президента з пропозиціями щодо вдосконалення системи національного виховання молоді, гідного вшанування пам’яті українських правозахисників-дисидентів, реабілітації тих борців за волю України, які за збігом історичних обставин не отримали такого визнання, продовження процесу подальшої декомунізації та дерусифікації українського інформаційного простору, підсилення ролі громадянського суспільства та реформування політичної системи.