П.Порошенко: зачисление в Госбюджет 1,1 млрд долларов добавляет стабильности гривне

Как отметили в пресс-службе, Президент Петр Порошенко провел совещание с Министром финансов Украины Александр Данилюк и Председателем Национального банка Украины Валерией Гонтарева и подчеркнул, что сегодня завершена операция по зачислению 1,1 млрд долларов на счета Государственного казначейства во исполнение решения суда, вступившего в законную силу.

"Кстати, я хочу сообщить, что на сейчас ни одной жалобы на это решение не последовало. И так называемые собственники, которые засвидетельствовали свои претензии на эти деньги, так и не появилось", - отметил П.Порошенко.

Также сообщается, что Президент подчеркнул, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млрд долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и, в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет уменьшена внутренний долг государства.

Также Президент отметил, что после зачисления этих средств, золотовалютные резервы государства будут составлять 18,4 млрд долларов США.

Он также напомнил, что в 2015 году эта сумма была меньше 5 млрд долларов и за этот период золотовалютные резервы выросли почти на 13,5 млрд долларов.

Петр Порошенко в свою очередь отметил, что этот этап операции завершается, но судебные процессы будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 28 апреля П.Порошенко сообщал, что средства в объеме 1400000000 долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины .



