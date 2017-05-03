П.Порошенко: зарахування до Держбюджету 1,1 млрд доларів додає стабільності гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що сьогодні завершена операція із зарахування 1,1 мільярда доларів на рахунки Державного казначейства. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.
Як зазначили у прес-службі, Президент Петро Порошенко провів нараду із Міністром фінансів України Олександром Данилюком та Головою Національного банку України Валерією Гонтаревою і підкреслив, що сьогодні завершена операція із зарахування 1,1 млрд доларів на рахунки Державного казначейства на виконання рішення суду, яке вступило у законну силу.
“До речі, я хочу повідомити, що станом на зараз жодної скарги на це рішення не надійшло. І так званих власників, які засвідчили свої претензії на ці гроші, так і не з’явилось”, — зауважив П.Порошенко.
Також повідомляється, що Президент наголосив, що крім зарахованих на рахунки Держказначейства 1,1 млрд доларів, додатково ще 200 млн доларів у цінних паперах будуть передані Міністерству фінансів і, відповідно до законодавства України, на цю суму буде зменшено внутрішній борг держави.
Також Президент зазначив, що після зарахування цих коштів, золотовалютні резерви держави складатимуть 18,4 млрд доларів США.
Він також нагадав, що у 2015 році ця сума була менше 5 млрд доларів і за цей період золотовалютні резерви зросли майже на 13,5 млрд доларів.
Петро Порошенко в свою чергу наголосив, що цей етап операції завершується, але судові процеси триватимуть і надалі.
Нагадаємо, 28 квітня П.Порошенко повідомляв, що кошти обсягом 1,4 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення були конфісковані і повернуті до Державного бюджету України.