П.Порошенко: ЕНП одобрила резолюцию о разработке "плана Маршалла" для Украины

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56610 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106229 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163505 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120047 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118738 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113752 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105090 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107273 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103740 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155822 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине

Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине

11 марта, 19:23 • 23990 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 35983 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 29401 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 21805 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 19028 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 115007 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 150852 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 159352 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 155822 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 155360 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 112844 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 122791 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 129335 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 129480 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 134056 просмотра
Актуальное
П.Порошенко: ЕНП одобрила резолюцию о разработке "плана Маршалла" для Украины

П.Порошенко: ЕНП одобрила резолюцию о разработке "плана Маршалла" для Украины

Киев  •  УНН

 • 17546 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Европейская народная партия приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины. Об этом сообщил по итогам визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Великолепная весть из Мальты по результатам моего визита для участия в Конгрессе Европейской народной партии. Спасибо семье ЕНП за принятие по инициативе наших литовских партнеров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины"!" - написал Порошенко.

По слвоам Президента, эта Резолюция - это доказательство решимости влиятельной политической семьи Европы в поддержке нашего государства на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления и достичь соответствия Копенгагенским критериям членства в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе. Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова в конкретный способ помочь нам достичь этой стратегической цели.

"С нетерпением жду дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "Плана Маршалла для Украины" и буду готов обсудить этот вопрос во время последующих контактов с лидерами институтов и государств-членов ЕС. Я также благодарен за четкое осуждение со стороны Европейской народной партии продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины. Высоко ценю подтвержденную в резолюции твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Европейской народной партии, а также решимость продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и осуществления санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления контроля Украины над российско-украинским государственным рубежом", - написал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Гройсман призвал сформировать "План Маршалла" для Украины

Глава государства добавил, что полностью разделяет четкую обусловленность дальнейшей нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией с прекращением российской агрессии против Украины.

"Как я отмечал в своем выступлении на Конгрессе, "без мира и стабильности в Украине не может идти речи о безопасном и процветающим будущим Европы. Должны объединить наши усилия для возвращения Донбасса и Крыма в Украине и для изгнания русского агрессора с Украины", - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы