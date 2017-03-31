П.Порошенко: ЕНП одобрила резолюцию о разработке "плана Маршалла" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Европейская народная партия приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины. Об этом сообщил по итогам визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Великолепная весть из Мальты по результатам моего визита для участия в Конгрессе Европейской народной партии. Спасибо семье ЕНП за принятие по инициативе наших литовских партнеров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины"!" - написал Порошенко.
По слвоам Президента, эта Резолюция - это доказательство решимости влиятельной политической семьи Европы в поддержке нашего государства на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления и достичь соответствия Копенгагенским критериям членства в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе. Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова в конкретный способ помочь нам достичь этой стратегической цели.
"С нетерпением жду дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "Плана Маршалла для Украины" и буду готов обсудить этот вопрос во время последующих контактов с лидерами институтов и государств-членов ЕС. Я также благодарен за четкое осуждение со стороны Европейской народной партии продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины. Высоко ценю подтвержденную в резолюции твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Европейской народной партии, а также решимость продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и осуществления санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления контроля Украины над российско-украинским государственным рубежом", - написал президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Гройсман призвал сформировать "План Маршалла" для Украины
Глава государства добавил, что полностью разделяет четкую обусловленность дальнейшей нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией с прекращением российской агрессии против Украины.
"Как я отмечал в своем выступлении на Конгрессе, "без мира и стабильности в Украине не может идти речи о безопасном и процветающим будущим Европы. Должны объединить наши усилия для возвращения Донбасса и Крыма в Украине и для изгнания русского агрессора с Украины", - резюмировал он.