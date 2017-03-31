П.Порошенко: ЄНП схвалила резолюцію про розробку "плану Маршалла" для України

“Чудова звістка з Мальти за результатами мого візиту для участі в Конгресі Європейської народної партії. Щиро дякую родині ЄНП за схвалення за ініціативою наших литовських партнерів дуже важливої Резолюції про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого „Плану Маршалла для України“!” — написав П.Порошенко.

За слвоами Президента, ця Резолюція — це доказ рішучості найвпливовішої політичної родини Європи у підтримці нашої держави на шляху реформ і прагненні всіма можливими засобами допомогти Україні реалізувати її євроінтеграційні прагнення і досягти відповідності Копенгагенським критеріям членства в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз. Іншими словами, Європейська народна партія визнала європейську перспективу України і готова у конкретний спосіб допомогти нам досягти цієї стратегічної мети.

“З нетерпінням очікую на подальші кроки європейських партнерів із реалізації ідеї створення „Плану Маршалла для України“ і буду готовий обговорити це питання під час наступних контактів з лідерами інституцій та держав-членів ЄС. Я також вдячний за чітке засудження з боку Європейської народної партії триваючої агресії Російської Федерації проти України. Високо ціную підтверджену в резолюції тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави з боку Європейської народної партії, а також рішучість продовжувати політику невизнання спроби анексії Криму та здійснення санкційного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод та відновлення контролю Україною над українсько-російським державним кордоном”, — написав Президент.

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Глава держави додав, що повністю поділяє чітку обумовленість подальшої нормалізації відносин між Європейським Союзом та Росією з припиненням російської агресії проти України.

“Як я наголошував під час свого виступу на Конгресі, “без миру та стабільності в Україні не може йти мови про безпечне і процвітаюче майбутнє Європи. Маємо об’єднати наші зусилля для повернення Донбасу і Криму в Україну і для вигнання російського агресора з України”, — резюмував він.