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П.Порошенко: ЄНП схвалила резолюцію про розробку "плану Маршалла" для України

Київ • УНН

 • 17550 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Європейська народна партія ухвалила резолюцію, яка передбачає розробку довгострокового плану підтримки України. Про це повідомив за підсумками візиту до Мальти Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Чудова звістка з Мальти за результатами мого візиту для участі в Конгресі Європейської народної партії. Щиро дякую родині ЄНП за схвалення за ініціативою наших литовських партнерів дуже важливої Резолюції про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого „Плану Маршалла для України“!” — написав П.Порошенко.

За слвоами Президента, ця Резолюція — це доказ рішучості найвпливовішої політичної родини Європи у підтримці нашої держави на шляху реформ і прагненні всіма можливими засобами допомогти Україні реалізувати її євроінтеграційні прагнення і досягти відповідності Копенгагенським критеріям членства в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз. Іншими словами, Європейська народна партія визнала європейську перспективу України і готова у конкретний спосіб допомогти нам досягти цієї стратегічної мети.

“З нетерпінням очікую на подальші кроки європейських партнерів із реалізації ідеї створення „Плану Маршалла для України“ і буду готовий обговорити це питання під час наступних контактів з лідерами інституцій та держав-членів ЄС. Я також вдячний за чітке засудження з боку Європейської народної партії триваючої агресії Російської Федерації проти України. Високо ціную підтверджену в резолюції тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави з боку Європейської народної партії, а також рішучість продовжувати політику невизнання спроби анексії Криму та здійснення санкційного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод та відновлення контролю Україною над українсько-російським державним кордоном”, — написав Президент.

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Глава держави додав, що повністю поділяє чітку обумовленість подальшої нормалізації відносин між Європейським Союзом та Росією з припиненням російської агресії проти України.

“Як я наголошував під час свого виступу на Конгресі, “без миру та стабільності в Україні не може йти мови про безпечне і процвітаюче майбутнє Європи. Маємо об’єднати наші зусилля для повернення Донбасу і Криму в Україну і для вигнання російського агресора з України”, — резюмував він.

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