П.Порошенко вручил спасателям на Прикарпатье спецавтомобили
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Прикарпатье вручил спасателям ключи от четырех спецавтомобилей, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы пополняем автопарк спасателей. Сейчас эти машины (куплены - ред.) не за средства местного бюджета, а за счет центрального, государственного бюджета Украины. И пусть эти машины помогут вам еще лучше нести вашу службу вовремя и результативно приходить на помощь гражданам", - сказал П.Порошенко.
В данный момент продолжается совещание с чиновниками, о целесообразности крупных капиталовложений в ремонт дорог.
Напомним, визит Президента в Ивано-Франковскую область начался с города Коломыя, где П.Порошенко торжественно открыл новую поликлинику. В процессе открытия П.Порошенко вручил главному врачу сертификат на УЗИ-аппарат, а также пообщался с медиками. Также Президент сообщил что возле Коломыи вскоре построят завод по изготовлению автозапчастей, на котором будут работать около 8 тысяч человек.
Посетил П.Порошенко и Галич, где он принял участие в открытии нового корпуса Галицкой ЦРБ, который был построен за бюджетные средства в рамках проекта децентрализации.