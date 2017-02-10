П.Порошенко вручил спасателям на Прикарпатье спецавтомобили

"Сегодня мы пополняем автопарк спасателей. Сейчас эти машины (куплены - ред.) не за средства местного бюджета, а за счет центрального, государственного бюджета Украины. И пусть эти машины помогут вам еще лучше нести вашу службу вовремя и результативно приходить на помощь гражданам", - сказал П.Порошенко.

В данный момент продолжается совещание с чиновниками, о целесообразности крупных капиталовложений в ремонт дорог.

Напомним, визит Президента в Ивано-Франковскую область начался с города Коломыя, где П.Порошенко торжественно открыл новую поликлинику. В процессе открытия П.Порошенко вручил главному врачу сертификат на УЗИ-аппарат, а также пообщался с медиками. Также Президент сообщил что возле Коломыи вскоре построят завод по изготовлению автозапчастей, на котором будут работать около 8 тысяч человек.

Посетил П.Порошенко и Галич, где он принял участие в открытии нового корпуса Галицкой ЦРБ, который был построен за бюджетные средства в рамках проекта децентрализации.