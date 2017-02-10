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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко вручил спасателям на Прикарпатье спецавтомобили

Киев • УНН

 • 11699 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Прикарпатье вручил спасателям ключи от четырех спецавтомобилей, передает корреспондент УНН.

П.Порошенко вручил спасателям на Прикарпатье спецавтомобили

"Сегодня мы пополняем автопарк спасателей. Сейчас эти машины (куплены - ред.) не за средства местного бюджета, а за счет центрального, государственного бюджета Украины. И пусть эти машины помогут вам еще лучше нести вашу службу вовремя и результативно приходить на помощь гражданам", - сказал П.Порошенко.

В данный момент продолжается совещание с чиновниками, о целесообразности крупных капиталовложений в ремонт дорог.

Напомним, визит Президента в Ивано-Франковскую область начался с города Коломыя, где П.Порошенко торжественно открыл новую поликлинику. В процессе открытия П.Порошенко вручил главному врачу сертификат на УЗИ-аппарат, а также пообщался с медиками. Также Президент сообщил что возле Коломыи вскоре построят завод по изготовлению автозапчастей, на котором будут работать около 8 тысяч человек.

Посетил П.Порошенко и Галич, где он принял участие в открытии нового корпуса Галицкой ЦРБ, который был построен за бюджетные средства в рамках проекта децентрализации.

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