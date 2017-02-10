П.Порошенко вручив рятувальникам на Прикарпатті спецавтомобілі
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко під час візиту на Прикарпаття вручив рятувальникам ключі від чотирьох спецавтівок, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми поповнюємо автопарк рятувальників. Зараз ці машини (куплені - ред.) не за кошти місцевого бюджету, а за кошти центрального, державного бюджету України. І хай ці машини допоможуть вам ще краще нести вашу службу вчасно і результативно приходити на поміч громадянам", - сказав П.Порошенко.
В даний момент триває нарада з чиновниками, стосовно доцільності великих капіталовкладень в ремонт доріг.
Нагадаємо, візит в Івано-Франківську область очільника держави розпочався з міста Коломия, де П.Порошенко урочисто відкрив нову поліклініку. В процесі відкриття Президент вручив головному лікарю сертифікат на УЗД-апарат, а також поспілкувався з медиками. Також П.Порошенко сьогодні повідомив що біля Коломиї незабаром побудують завод із виготовлення автозапчастин, на якому працюватимуть близько 8 тисяч чоловік.
Завітав П.Порошенко і до Галича, де він взяв участь у відкритті нового корпусу Галицької ЦРЛ, який було побудовано за бюджетні кошти в рамках проекту децентралізації.