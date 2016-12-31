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П.Порошенко отметит приближение Нового года общим обедом с офицерами и солдатами

П.Порошенко отметит приближение Нового года общим обедом с офицерами и солдатами

Киев • УНН

 • 9103 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область отметил, что отметит приближение Нового года общим обедом с офицерами и солдатами, передает УНН.

"Только что я уже побывал на передовой. Впоследствии буду иметь возможность отметить приближение Нового года совместным обедом с офицерами и солдатами", - отметил П.Порошенко, выступая в Мариуполе с речью.

Глава государства также подчеркнул, что возможностью мирно отметить Новый год и Рождество мы обязаны воинам ВСУ, Нацгвардии, пограничникам, другим силовым структурам".

П.Порошенко также отметил, что сегодня он прибыл в Мариуполь, чтобы "выразить украинскому воинству большое уважение от всех ваших соотечественников, от государства, и от себя лично".

Напомним, Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкой области, вместе с делегацией сенаторов Соединенных Штатов Америки, прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с наступающим Новым годом.

Украинские Национальные Новости

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