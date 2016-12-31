П.Порошенко відзначить наближення Нового року спільним обідом з офіцерами та солдатами

"Щойно я вже побував на передовій. Згодом матиму можливість відзначити наближення Нового року спільним обідом з офіцерами та солдатами", - зазначив П.Порошенко, виступаючи у Маріуполі із промовою.

Глава держави також наголосив, що "можливістю мирно відзначити Новий рік та Різдво ми зобов’язані воїнам ЗСУ, Нацгвардії, прикордонникам, іншим силовим структурам".

П.Порошенко також наголосив, що сьогодні він прибув до Маріуполя, щоби "виказати українському воїнству велику пошану від усіх ваших співвітчизників, від держави, і від себе особисто".

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області, разом з делегацією сенаторів Сполучених Штатів Америки, прибув на командний пункт в районі Широкино, щоб привітати морських піхотинців з прийдешнім Новим роком.