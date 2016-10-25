П.Порошенко: успехи Украины во внешней политике очевидны

"Наконец мы заговорили юридическими терминами - "агрессия Российской Федерации против суверенной Украины". И это результат работы наших дипломатов. Хотел бы отдельно отметить скоординированную работу нашей дипломатической армии, депутатского корпуса в связи с решением ПАСЕ. Итак успехи во внешней политике также очевидны", - сказал он.

Напомним, 12 октября Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Украине.