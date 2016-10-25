П.Порошенко: успіхи України в зовнішній політиці очевидні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що в зовнішній політиці України спостерігаються значні успіхи, зокрема, це доводять прийняті ПАРЄ резолюції. Про це він заявив на засіданні Нацради реформ, передає УНН.
"Нарешті ми заговорили юридичними термінами – "агресія Російської федерації проти суверенної України. І це є результат роботи наших дипломатів. Хотів би окремо відмітити скоординовану роботу нашої дипломатичної армії, депутатського корпусу в зв’язку з рішенням ПАРЄ. Отже успіхи в зовнішній політиці також є очевидними", - сказав він.
Нагадаємо, 12 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила дві резолюції по Україні.