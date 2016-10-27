П.Порошенко: Украина создала мощную коалицию в мире

"До 2014 года Украина была нерукопожатной. Нигде, кроме России, Украину не принимали. Тогда еще не отличали, где Украина, где Россия, откуда вы приехали. Сегодня Украину знают во всем мире. Мы создали мощную коалицию, сегодня Украина является мощным игроком на мировой арене", - отметил Президент.