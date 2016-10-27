П.Порошенко: Украина создала мощную коалицию в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. С 2014 года Украине удалось создать мощную коалицию вокруг себя, что дает возможность быть мощным игроком на международной арене. Об этом он сказал во время выступления в Житомирской ОГА, передает корреспондент УНН.
"До 2014 года Украина была нерукопожатной. Нигде, кроме России, Украину не принимали. Тогда еще не отличали, где Украина, где Россия, откуда вы приехали. Сегодня Украину знают во всем мире. Мы создали мощную коалицию, сегодня Украина является мощным игроком на мировой арене", - отметил Президент.