П.Порошенко: Україна створила потужну коаліцію у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. З 2014 року Україні вдалося створити потужну коаліцію навколо себе, що дає можливість бути потужним гравцем на міжнародній арені. Про це він сказав під час виступу в Житомирській ОДА, передає кореспонднент УНН.
"До 2014 року Україна була нерукопожатною. Ніде, крім Росії, Україну не приймали. Тоді ще не відрязняли, де Україна, де Росія, звідки ви приїхали. Сьогодні Україну знають у всьому світі. Ми створили потужну коаліцію, сьогодні Україна є потужним гравцем на світовій арені",- зазначив Президент.