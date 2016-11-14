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15 марта, 19:03 • 110246 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152668 просмотра

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П.Порошенко в Швеции осмотрел латинский вариант Конституции Пилипа Орлика

П.Порошенко в Швеции осмотрел латинский вариант Конституции Пилипа Орлика

Киев • УНН

 • 7877 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Королевство Швеция посетил Государственный архив этой страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства осмотрел латинский вариант Конституции Пилипа Орлика, который хранится в шведском Госархиве и другие документы по истории украинского казачества. Документ от 1710 года состоит из 13 листов.

"Это одна из первых Конституций на европейском континенте, а также символ казацкого государства и демократии. Она очень важна для украинцев", - сказал П.Порошенко.

В пресс-службе Главы государства также отметили, что Госархив Швеции уделяет особое внимание этому историческому документу, который надежно хранится в отдельном сейфе, где обеспечен постоянный режим влаги, температуры и другие условия, необходимые для его сохранения.

В шведских архивных и музейных учреждениях также хранятся реликвии, связанные с деятельностью П.Орлика. Среди них - булава, что находится в кунсткамере Линчепинской библиотеки, а также единственная известная оригинальная копия Конституции - в Государственном архиве Швеции. В июне 2011 года в шведском городе Кристианстад, где некоторое время жил Пилип Орлик, был торжественно открыт памятник выдающемуся украинскому гетману.

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