П.Порошенко у Швеції оглянув латинський варіант Конституції Пилипа Орлика
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко у рамках офіційного візиту до Королівства Швеція відвідав Державний архів цієї країни, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави оглянув латинський варіант Конституції Пилипа Орлика, що зберігається у шведському Держархіві та інші документи з історії українського козацтва. Документ від 1710 року складається з 13 аркушів.
“Це одна з перших Конституцій на європейському континенті, а також символ козацької держави та демократії. Вона є дуже важливою для українців”, — сказав П.Порошенко.
У прес-службі Глави держави також відзначили, що Держархів Швеції приділяє особливу увагу цьому історичному документу, який надійно зберігається в окремому сейфі, де забезпечено постійний режим вологи, температури та інші умови, необхідні для його збереження.
У шведських архівних і музейних установах також зберігаються реліквії, пов’язані з діяльністю Пилипа Орлика. Серед них — булава, що знаходиться в кунсткамері Лінчепинської бібліотеки, а також єдина відома оригінальна копія Конституції — у Державному архіві Швеції. У червні 2011 року в шведському місті Крістіанстад, де певний час жив Пилип Орлик, було урочисто відкрито пам’ятник визначному українському гетьману.