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П.Порошенко у Швеції оглянув латинський варіант Конституції Пилипа Орлика

П.Порошенко у Швеції оглянув латинський варіант Конституції Пилипа Орлика

Київ • УНН

 • 7877 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко у рамках офіційного візиту до Королівства Швеція відвідав Державний архів цієї країни, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Глава держави оглянув латинський варіант Конституції Пилипа Орлика, що зберігається у шведському Держархіві та інші документи з історії українського козацтва. Документ від 1710 року складається з 13 аркушів.

“Це одна з перших Конституцій на європейському континенті, а також символ козацької держави та демократії. Вона є дуже важливою для українців”, — сказав П.Порошенко.

У прес-службі Глави держави також відзначили, що Держархів Швеції приділяє особливу увагу цьому історичному документу, який надійно зберігається в окремому сейфі, де забезпечено постійний режим вологи, температури та інші умови, необхідні для його збереження.

У шведських архівних і музейних установах також зберігаються реліквії, пов’язані з діяльністю Пилипа Орлика. Серед них — булава, що знаходиться в кунсткамері Лінчепинської бібліотеки, а також єдина відома оригінальна копія Конституції — у Державному архіві Швеції. У червні 2011 року в шведському місті Крістіанстад, де певний час жив Пилип Орлик, було урочисто відкрито пам’ятник визначному українському гетьману.

Українські Національні Новини

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