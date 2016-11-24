П.Порошенко и президенты Евросовета и Еврокомиссии дадут совместную пресс-конференцию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня ориентировочно в 15:00 в Брюсселе Президент Украины Петр Порошенко, президент Евросовета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретятся со СМИ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"24 ноября ориентировочно в 15:00 (по киевскому времени) состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера с представителями СМИ", - говорится в сообщении.