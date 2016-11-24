П.Порошенко та президенти Євроради й Єврокомісії дадуть спільну прес-конференцію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні орієнтовно о 15:00 у Брюсселі Президент України Петро Порошенко, президент Євроради Дональд Туск та президент Єврокомісії Жан–Клод Юнкер зустрінуться зі ЗМІ, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“24 листопада орієнтовно о 15.00 (за київським часом) відбудеться зустріч Президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Дональда Туска, президента Європейської Комісії Жан—Клода Юнкера з представниками ЗМІ”, — йдеться у повідомленні.