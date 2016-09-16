П.Порошенко: судебная система является последней цитаделью коррупции в Украине

"Мы считаем, что очень важный этап нашего развития - это превращение судебной системы это последняя цитадель коррупции и я благодарен парламенту, что они поддержали мое предложение к конституционной реформе. Мы проводим эту реформу и теперь 30 сентября вступает в силу новая Конституция. Мы запускаем очень большой процесс. Мы не преодолеем коррупцию, пока не очистим суды от тех, кто действует не в духе Фемиды, а в духе серебряников. Я думаю, что те поправки, которые пойдут в Конституцию, создадут независимый суд и сделают украинское судейство здоровым", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине нужно единство и солидарность от Европы, а не деньги и оружие.