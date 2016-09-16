П.Порошенко: судова система є останньою цитаделлю корупції в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Існуюча судова система України є останньою цитаделлю корупції, тому запущено великий процес по її реформуванню і вже 30 вересня набуде сили нова Конституція. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Ми вважаємо, що дуже важливий етап нашого розвитку - це перетворення судової системи це остання цитадель корупції і я вдячний парламенту, що вони підтримали мою пропозицію до конституційної реформи. Ми провадимо цю реформу і тепер 30 вересня набуває сили нова Конституція. Ми запускаємо надзвичайно великий процес. Ми не здолаємо корупцію, поки не очистимо суди від тих, хто діє не в дусі Феміди, а в дусі срібняків. Я думаю, що ті поправки, які підуть в Конституцію, створять незалежний суд і зроблять українське суддівство здоровішим", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україні потрібна єдність і солідарність від Європи, а не гроші і зброя.