П.Порошенко сегодня встретится с премьером Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в четверг проведет встречу с Премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом, который находится с визитом в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"9 февраля Петр Порошенко проведет встречу с А.Ципрасом", - говорится в сообщении.
Церемония встречи запланирована на 11:00.
Около 12:05 ожидаются заявления для прессы лидеров двух стран.
Накануне В.Гройсман провел переговоры с премьер-министром Греции.
В.Гройсман и А.Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.