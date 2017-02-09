П.Порошенко сьогодні зустрінеться з прем’єром Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у четвер проведе зустріч з Прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом, який перебуває з візитом в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"9 лютого Петро Порошенко проведе зустріч з Алексісом Ципрасом", - йдеться у повідомленні.
Церемонія зустрічі запланована на 11:00.
Близько 12:05 очікуються заяви для преси лідерів двох країн.
Напередодні В.Гройсман провів переговори з прем'єр-міністром Греції.
В.Гройсман і А.Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.