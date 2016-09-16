П.Порошенко: санкции не являются потерями для европейского бизнеса, а инвестициями в безопасность

"Я слышу от европейских предпринимателей, что, мол, они имеют огромные потери из-за санкций против России. На самом деле это не потери - это инвестиции. Инвестиции в вашу собственную безопасность, в ваш покой. Больше всего от нефти, от газа, от коммерции со странами запада Россия имела прибыль, но она пошла не на модернизацию, не на улучшение жизни, а для коррупции и масштабной модернизации войска, которое теперь угрожает Украине и Европе. Мы не можем позволить, чтобы доллары или евро возвращались к нам из России как пули или ракеты", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине нужно единство и солидарность от Европы, а не деньги и оружие.