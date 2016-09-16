П.Порошенко: санкції не є втратами для європейського бізнесу, а інвестиціями в безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Втрати європейського бізнесу від санкцій проти Росії - це інвестиції в те, долари чи євро не перетворювались в кулі від Росії. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Я чую від європейських підприємців, що, мовляв, вони мають величезні втрати через санкції проти Росії. Насправді ж це не втрати - це інвестиції. Інвестиції у вашу власну безпеку, у ваш спокій. Найбільше від нафти, від газу, від комерції з країнами заходу Росія мала прибутки, але вони пішли не на модернізацію, не на поліпшення життя, а для корупції і масштабної модернізації війська, що тепер загрожує Україні і Європі. Ми не можемо дозволити, щоб долари чи євро поверталися до нас з Росії як кулі чи ракети", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україні потрібна єдність і солідарність від Європи, а не гроші і зброя.