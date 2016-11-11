П.Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Главы государств отметили обоюдную настроенность развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Была подчеркнута важность углубления торгово-экономической составляющей сотрудничества между Украиной и Арменией. В этом контексте было договорено рассмотреть сроки проведения очередного заседания Совместной межправительственной украинско-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Обсуждалось также сотрудничество в гуманитарной сфере. Президент Петр Порошенко выразил благодарность за содействие армянской стороны работе филиала Тернопольского национального экономического университета в г. Ереван.
Особое внимание главы государств уделили взаимодействию между Украиной и Арменией в рамках ООН.
Как сообщал УНН, президенты Украины и Беларуси договорились активизировать политический диалог