П.Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Армении

Главы государств отметили обоюдную настроенность развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Была подчеркнута важность углубления торгово-экономической составляющей сотрудничества между Украиной и Арменией. В этом контексте было договорено рассмотреть сроки проведения очередного заседания Совместной межправительственной украинско-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Обсуждалось также сотрудничество в гуманитарной сфере. Президент Петр Порошенко выразил благодарность за содействие армянской стороны работе филиала Тернопольского национального экономического университета в г. Ереван.

Особое внимание главы государств уделили взаимодействию между Украиной и Арменией в рамках ООН.

Как сообщал УНН, президенты Украины и Беларуси договорились активизировать политический диалог