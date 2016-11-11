П.Порошенко провів телефонну розмову з президентом Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Республіки Вірменія Сержем Саргсяном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Глави держав відзначили обопільну налаштованість розвивати двостороннє співробітництво в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.
Було наголошено на важливості поглиблення торговельно-економічної складової співпраці між Україною та Вірменією. В цьому контексті було домовлено розглянути терміни проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва.
Обговорювалось також співробітництво в гуманітарній сфері. Президент Петро Порошенко висловив вдячність за сприяння вірменської сторони роботі філіалу Тернопільського національного економічного університету у м. Єреван.
Окрему увагу глави держав приділили взаємодії між Україною та Вірменією в рамках ООН.
Як повідомляв УНН, президенти України та Білорусі домовились активізувати політичний діалог