П.Порошенко приветствовал решение ЕС о выделении Украине 600 млн евро

"Это решение - признание достигнутого Украиной прогресса на пути реформ и сигнал полного доверия к усилиям украинских властей по укреплению макроэкономической стабильности и обеспечения экономического роста", - отметил П.Порошенко.

Президент также выразил надежду, что аналогичное положительное решение будет принято и Советом директоров МВФ 20 марта.

Как сообщал УНН, Европейская комиссия в четверг 16 марта приняла решение о выделении транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро для Украины.