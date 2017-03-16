П.Порошенко приветствовал решение ЕС о выделении Украине 600 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Европейского Союза о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Это решение - признание достигнутого Украиной прогресса на пути реформ и сигнал полного доверия к усилиям украинских властей по укреплению макроэкономической стабильности и обеспечения экономического роста", - отметил П.Порошенко.
Президент также выразил надежду, что аналогичное положительное решение будет принято и Советом директоров МВФ 20 марта.
Как сообщал УНН, Европейская комиссия в четверг 16 марта приняла решение о выделении транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро для Украины.