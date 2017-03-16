П.Порошенко привітав рішення ЄС щодо виділення Україні 600 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Європейського Союзу щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у сумі 600 мільйонів євро. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Це рішення — визнання досягнутого Україною прогресу на шляху реформ та сигнал цілковитої довіри до зусиль української влади із зміцнення макроекономічної стабільності та забезпечення економічного зростання”, — зазначив П.Порошенко.
Президент також висловив очікування, що аналогічне позитивне рішення буде схвалено і Радою директорів МВФ 20 березня.
Як повідомляв УНН, Європейська комісія у четвер 16 березня ухвалила рішення про виділення траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро для України.