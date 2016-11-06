П.Порошенко поздравил киевлян по случаю 73-й годовщины освобождения от нацистов столицы Украины

“Дорогие ветераны войны! Уважаемые киевляне, соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с важным событием — 73-й годовщиной победоносного окончания битвы за столицу Украины, ставшей одним из переломных этапов в Второй мировой войне и символом великой жертвенности воинов.

Выражаю участникам той героической эпопеи глубокую сыновнюю благодарность за совершенный подвиг и дарованное нам счастье жить и работать на родной земле.

Чествуя сегодня славных освободителей Киева от нацистских поработителей, низко поклонимся светлой памяти павших, помолимся за всех, кто погиб в борьбе за свободу, независимость Украины”, — написал П.Порошенко.

Также он отметил, что убежден в том , что исторические достижения и победы старших поколений всегда будут для украинцев живым и неиссякаемым источником вдохновения, мудрости и единения, ярким примером самоотверженного служения народу для современных защитников суверенитета нашего государства.

“Желаю всем мирного неба, доброго здоровья и успехов во имя Украины”, — добавил президент.

Как сообщал УНН, в Днепре торжественно возложили цветы по случаю 73-й годовщины освобождения города от фашистов.