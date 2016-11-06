П.Порошенко привітав киян з нагоди 73-ї річниці вигнання нацистів із столиці України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав киян з нагоди 73-ї річниці вигнання нацистів із столиці України – міста Києва, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.
“Дорогі ветерани війни! Шановні кияни, співвітчизники!Від щирого серця вітаю вас із важливою подією — 73-ю річницею переможного закінчення битви за столицю України, що стала одним із переломних етапів у Другій світовій війні та символом великої жертовності воїнів.
Висловлюю учасникам тієї героїчної епопеї глибоку синівську вдячність за звершений подвиг та дароване нам щастя жити і працювати на рідній землі.
Вшановуючи сьогодні славних визволителів Києва від нацистських поневолювачів, низько вклонімося світлій пам’яті полеглих, помолімося за усіх, хто загинув у боротьбі за свободу, незалежність України”, — написав П.Порошенко.
Також він зазначив, що переконаний в тому , що історичні здобутки та звитяги старших поколінь завжди будуть для українців животворним і невичерпним джерелом наснаги, мудрості та єднання, яскравим прикладом самовідданого служіння народу для сучасних захисників суверенітету нашої держави.
“Бажаю усім мирного неба, доброго здоров’я та успіхів в ім’я України”, — додав президент.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі урочисто поклали квіти з нагоди 73-ї річниці визволення міста від фашистів.