П.Порошенко поздравил Д.Муската с председательством Мальты в Совете ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете Европейского Союза в первой половине 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете ЕС в первой половине 2017 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, П.Порошенко провел телефонный разговор с премьером Мальты, которая председательствует в ЕС .