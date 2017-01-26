П.Порошенко поздравил Д.Муската с председательством Мальты в Совете ЕС

"Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете ЕС в первой половине 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел телефонный разговор с премьером Мальты, которая председательствует в ЕС .