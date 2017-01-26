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П.Порошенко привітав Д.Муската з головуванням Мальти в Раді ЄС

П.Порошенко привітав Д.Муската з головуванням Мальти в Раді ЄС

Київ • УНН

 • 9615 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската з головуванням Мальти в Раді Європейського Союзу у першій половині 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови привітав Прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската з головуванням Мальти в Раді ЄС у першій половині 2017 року”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів телефонну розмову з прем’єром Мальти, яка головує в ЄС.

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