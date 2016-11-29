П.Порошенко прибыл на ЧАЭС для участия в церемонии надвижения арки на объект "Укрытие"

"Президент принимает участие в церемонии надвижения арки на объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС", - написал С.Цеголко.

Напомним, 29 ноября в 12:00 на площадке Чернобыльской АЭС начнется церемония завершения надвижения арки НБК с участием руководства государства, руководства ЕБРР, проекта компании, ЧАЭС, представителей стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие", Счета ядерной безопасности.