П.Порошенко прибыл на ЧАЭС для участия в церемонии надвижения арки на объект "Укрытие"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко прибыл на ЧАЭС для участия в мероприятиях по случаю окончания надвижения арки. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент принимает участие в церемонии надвижения арки на объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС", - написал С.Цеголко.
Напомним, 29 ноября в 12:00 на площадке Чернобыльской АЭС начнется церемония завершения надвижения арки НБК с участием руководства государства, руководства ЕБРР, проекта компании, ЧАЭС, представителей стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие", Счета ядерной безопасности.