П.Порошенко прибув на ЧАЕС для участі у церемонії насування арки на об'єкт "Укриття"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко прибув на ЧАЕС для участі у заходах із нагоди завершення насування арки. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент бере участь у церемонії насування Арки на об’єкт "Укриття" на Чорнобильській АЕС”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, 29 листопада о 12:00 на майданчику Чорнобильської АЕС розпочнеться церемонія завершення насування Арки НБК за участю керівництва держави, керівництва ЄБРР, проекту компанії, ЧАЕС, представників країн-донорів Чорнобильського Фонду “Укриття”, Рахунку ядерної безпеки.