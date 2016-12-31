П.Порошенко прибыл к пограничникам в Донецкой области вместе с сенатором США
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл к пограничникам в Донецкой области вместе с сенатором США Дж.Маккейном, передает корреспондент УНН.
Напомним, как сообщал УНН, во время визита Президента Украины в Мариуполь состоится телемост. Также П.Порошенко вручит пограничникам более 10 американский снайперских винтовок AEROS, 6 разведывательных беспилотных авиационных комплексов украинского производства (всего 18 аппаратов, по 3 в комплексе; они прошли тендер наравне с другими компаниями, в т.ч. иностранными по цене и качеству; работают даже при радиоглушении сигнала), 6 единиц боевой бронетехники на базе автомобиля "Хаммер" и катер морской охраны "УМС-1000".