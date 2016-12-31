П.Порошенко прибув до прикордонників на Донеччині разом із сенатором США
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко прибув до прикордонників на Донеччині разом із сенатором США Дж.Маккейном, передає кореспондент УНН.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час візиту Президента України до Маріуполя відбудеться телеміст. Також П.Порошенко вручить прикордонникам більше 10 американський снайперських гвинтівок AEROS, 6 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва (всього 18 апаратів, по 3 у комплексі; вони пройшли тендер нарівні з іншими компаніями, у т.ч. іноземними по ціні і якості; працюють навіть при радіоглушінні сигналу), 6 одиниць бойової бронетехніки на базі автомобіля "Хамер" і катер морської охорони "УМС-1000".