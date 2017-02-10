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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45184 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко связал Минские договоренности с развитием украинской армии

Киев • УНН

 • 9207 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко связал Минские договоренности с развитием украинской армии и добавил, что для восстановления территориальной целостности Украины Киев будет придерживаться в дальнейшем Минских соглашений. Об этом он сообщил во время визита в Ивано-Франковск, передает УНН.

П.Порошенко связал Минские договоренности с развитием украинской армии

"Киев придерживался и будет придерживаться Минских соглашений. В настоящее время на пути к миру и восстановлению территориальной целостности Украины такой подход есть абсолютно безальтернативным. Так считаем мы, и такое мнение наших ключевых партнеров, которые помогают нам в противостоянии российской агрессии ... если бы не Минск,  выиграли ли б мы столько времени, чтобы построить армию, которая только что именно под Авдеевкой продемонстрировала свою хорошую выучку. И не верьте, что якобы нашим запрещено стрелять в ответ, когда существует реальная потребность, все необходимые приказы уже поступили и выполняются ", - сказал Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Минские договоренности помогают противостоять российской агрессии .

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на следующей неделе поедет на переговоры глав МИД в "нормандском формате" .

Украинские Национальные Новости

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