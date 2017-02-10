П.Порошенко связал Минские договоренности с развитием украинской армии

"Киев придерживался и будет придерживаться Минских соглашений. В настоящее время на пути к миру и восстановлению территориальной целостности Украины такой подход есть абсолютно безальтернативным. Так считаем мы, и такое мнение наших ключевых партнеров, которые помогают нам в противостоянии российской агрессии ... если бы не Минск, выиграли ли б мы столько времени, чтобы построить армию, которая только что именно под Авдеевкой продемонстрировала свою хорошую выучку. И не верьте, что якобы нашим запрещено стрелять в ответ, когда существует реальная потребность, все необходимые приказы уже поступили и выполняются ", - сказал Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Минские договоренности помогают противостоять российской агрессии .

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на следующей неделе поедет на переговоры глав МИД в "нормандском формате" .