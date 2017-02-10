П.Порошенко пов'язав Мінські домовленості з розбудовою української армії

"Київ дотримувався і буде дотримуватися Мінських угод. Наразі на шляху до миру та відновлення територіальної цілісності України такий підхід є абсолютно безальтернативним. Так вважаємо ми, і така думка наших ключових партнерів, які допомагають нам в протистоянні російській агресії…якби не Мінськ, чи виграли б ми стільки часу, щоб розбудувати армію, яка щойно саме під Авдіївкою продемонструвала свій добрий вишкіл. І не вірте нібито нашим заборонено стріляти у відповідь, коли існує реальна потреба всі необхідні накази вже надійшли і виконуються", - сказав Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Мніські домовленості допомагають протистояти російській агресії.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наступного тижня поїде на переговори голів МЗС у "нормандському форматі".